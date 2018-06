Retrato do desalento

O resultado da última pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha é simplesmente devastador. O primeiro colocado em intenções de votos é o petista Luiz Inácio Lula da Silva, com 30%, embora seus correligionários e eleitores estejam cientes de que ele não poderá concorrer, de vez que é ficha suja por ter sido condenado a 12 anos e um mês de prisão em segunda instância pelo TRF4 de Porto Alegre por ter cometido crimes comuns de corrupção e lavagem de dinheiro. Os concorrentes em segundo e terceiro lugares, respectivamente Jair Bolsonaro e Marina Silva, com 15% e 11%, estão muito distantes dele e também se distanciaram do tucano Geraldo Alckmin, cujo desempenho, com apenas 7% de promessa de votos, somente um dígito, é o pior do partido na História. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 11 de junho de 1018.

Para ouvir clique aqui