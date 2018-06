Retórica 10, prática 0

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da sexta-feira 2 de fevereiro de 2018 com os seguintes temas: Cármen Lúcia fala grosso e bonito, mas sem efeito prático nenhum; Raquel Dodge também enuncia princípios, mas nada acrescenta ao que sempre se soube; Temer perde oportunidade de calar ao se pronunciar sobre possibilidade de prisão após condenação em segunda instância: presidente do BNDES está sendo investigado pela polícia na operação que apura os delitos no rombo do fundo postal do Correio; serventuários da Justiça pedem aumento de salário, apesar de isso pegar muito mal; e com Temer na berlinda investigação do Porto de Santos está sendo feita cheia de dedos. Eliane Cantanhêde discorreu sobre Temer desistindo na última hora de fazer discurso na abertura do Ano Judiciário, mas deu entrevista ao Estadão praticamente jogando a toalha na reforma da Previdência; e a abertura de um ano difícil na Justiça, com o Judiciário na berlinda, sob ataque do PT, criticado por privilégios e com temas espinhosos para julgar. Alexandre Garcia comentou a aposentadoria de Temer; a abertura do ano no Supremo, com Carmen Lúcia defendendo a Justiça; e, logo no primeiro dia, uma difícil decisão do plenário gerou empate. Em Direto da Fonte, Sonia Racy também abordou o discurso de Cármen Lúcia repreendendo desacatos à Justiça.

