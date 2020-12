Retardar restrições, estelionato tucano

Apesar de o governo João Doria só ter endurecido as medidas restritivas contra o novo coronavírus nesta segunda-feira, 30, um dia após as eleições municipais, monitoramento da pandemia mostra que casos e hospitalizações pela covid crescem desde o início do mês em diferentes regiões de São Paulo. Mais recentemente, o interior do Estado também tem vivido nova alta da doença. Segundo o SP Covid-19 Info Tracker, plataforma desenvolvida por cientistas da USP e da Unesp para fazer projeções e monitorar a pandemia em tempo real, pelo menos 15 de 22 regiões do Estado apresentam taxa de transmissão (Rt) acima de 1,0. Na prática, isso significa que o vírus está com propagação acelerada. Ou seja, ele fez muito bem em endurecer, mas demorou para fazê-lo por motivos eleiçoeiros. Ou seja, estelionato eleitoral.

Assuntos para comentário de terça-feira 1 de dezembro de 2020:

1 – Haisem – São Paulo restringe atividade; 15 de 22 regiões têm contágio acelerado – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão de hoje. Estas foram, a seu ver, atitude e hora certas de ser adotado este recuo da flexibilização para enfrentar o recrudescimento da pandemia

2 – Carolina – Fragmentação partidária aumenta, e é a maior das últimas cinco eleições – este é o título de uma das chamadas de capa do Portal do Estadão. Este, na sua opinião, é um efeito benéfico ou maléfico das eleições municipais de domingo

3 – Haisem – Desembargadora que atacou Marielle é eleita para o órgão que vai julgar Flávio – É outro título de chamada de capa do Portal do Estadão. O que você tem a dizer sobre esta novidade na cúpula do Judiciário brasileiro

4 – Carolina – Moro diz que entra como sócio em consultoria americana ‘para ajudar as empresas a fazer coisa certa’ e nega ‘conflito de interesses’ – Este é o título de reportagem de Fausto Macedo e Rayssa Motta no Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão. O que você acha dedsta decisão do ex-juiz da Operação Lava Jato e potencial candidato à Presidência da República em 2022

5 – Haisem – PSDB atropela PT e Bolsonaro nas eleições – Este é o título de seu post no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Em que contas você baseia esta informação, contrariando o número de prefeituras conquistadas pelos tucanos nas urnas anteontem

6 – Carolina – Bolsalulismo e obscurantismo desabam abraçados – Este é o título de seu artigo publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. A que conclusões seu texto chega depois de apurados os votos das eleições municipais de anteontem