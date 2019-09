Assuntos para comentário da terça-feira 17 de setembro de 2019 1, Haisem – O que o levou a ficar mais otimista a respeito do que pode acontecer esta semana depois de ter lido uma notícia do Senado de ontem 2, Carolina –Que efeitos foram produzidos pelo telefonema estúpido que o filho educado do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio, deu para a colega de plenário Juíza Selma e que efeitos maléficos ele produziu 3, Haisem– Qual foi a última contribuição do guru da família Bolsonaro na Virgínia, Olavo de Carvalho, está dando agora para mudar o nível da discussão política no Brasil 4, Carolina – O que o governador do Rio, Wilson Witzel, conseguiu com a decisão de romper com o presidente da República a três anos das eleições de 2022 5, Haisem – O que você achou do cavalheirismo do relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, ao aceitar sugestão da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e homologar a delação de Léo Pinheiro, da OAS 6, Carolina – As queixas que o mesmo relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, sobre os processos de políticos retidos pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fazem dela uma espécie de versão contemporânea e feminina do célebre engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro, 7, Haisem – Por que a Justiça Federal de São Paulo arquivou a denúncia do Ministério Público contra Lula e seu irmão Frei Chico no processo em que ambos são acusados de receberem mesada da Odebrecht 8 – Carolina – Qual o spoiler da semana no Blog do Nêumanne SONORA – TRILHA SPOILER