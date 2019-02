República de “filhotes”

Bebbiano, que mais uma vez não conseguiu falar ontem com Bolsonaro, será mantido no governo e Carlos não se intrometerá mais em assuntos da gestão. Jura? Foto: Dida Sampaio/Estadão

A noticia de que Moro mandou PF investigar o laranjal do partido do presidente é muito boa, porque nos dá esperança de que isso não vai ficar impune. Mas devemos atentar para um vício da velha politica no PSL: a manutenção do assalto do Fundão de financiamento de campanhas, e com indícios de corrupção. Com um acréscimo: o constrangimento da presença permanente do "vereador geral da República" em todos os compromissos oficiais de Bolsonaro. Gestão pública e família não podem se misturar, pois nosso sistema de governo é republicano, não de transmissão hereditária.