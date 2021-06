Represas secas, luz mais cara

Por causa da seca histórica nos maiores reservatórios de usinas hidrelétricas, o desgoverno federal estuda criar uma nova faixa, mais cara, no sistema de bandeiras tarifárias ou elevar o valor cobrado no patamar mais alto, a bandeira vermelha O entendimento é que o setor elétrico passa por um momento nunca visto antes e que será necessário fazer frente aos custos elevados de usinas térmicas, necessárias para garantir o fornecimento de energia no País. Especialistas prevêem conta mais cara, mas descartam racionamento. Deficiências de infra-estrutura mantêm o povo brasileiro na corda bamba de faltas de água e apagões de luz. Desgovernos sem planejamento são responsáveis por esses sustos e também por aumentos de custos dos serviços públicos, que vem onerar o bolso do pagador de impostos em plena recessão da pandemia.

1 – Haisem – Estiagem deve elevar conta de luz em ao menos 20% – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 16 de junho de 2021. Pode-se falar de uma tempestade perfeita neste inverno nos nossos cada vez mais tristes trópicos

2 – Carolina – Partidos tentam alternativa de centro para 2022 – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta quarta-feira – Trata-se apenas de uma boa intenção ou a negação à polarização ainda terá, a seu ver, vez na sucessão presidencial

3 – Haisem – Sob pressão de servidor, Câmara discute reforma – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Que reforma significará a redenção das contas públicas nacionais se forem mantidos privilégios da casta funcional, como de hábito

4 – Carolina – Que razões meramente jurídicas inspiraram ministros do Supremo Tribunal Federal a darem decisões díspares aos pedidos de negativa de quebras de sigilo decididas pela comissão parlamentar de inquérito do Senado sobre erros e omissões da gestão da pandemia da covid 19

5 – Haisem – O que, na sua opinião, ficou faltando esclarecer no depoimento prestado ontem na comissão parlamentar de inquérito do Senado sobre meio milhão de brasileiros mortes por covid do ex-secretário da Saúde do Estado do Amazonas, Marcellus Campello

6 – Carolina – Qual foi o aviso dado pela mudança de gabinete em Israel com a saída de Bibi Netanyahu do poder e pla derrota de Keiko Fujimori para o esquerdista Pedro Castillo no Peru à direita que se prepara para reeleger Jair Bolsonaro à Presidência no Brasil