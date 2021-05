Renan: “Esta CPI já deu certo”

1 – No vídeo da semana da série #neumanneentrevista, o relator da #cpidacovid no #senado, #renancalheiros disse que o #exministrodasaude #eduardopazuello negou em seu depoimento tudo o que fez, adotando o que chamou de negacionismo do negacionismo do #governo. 2 – Para o entrevistado, ninguém em sã consciência poderia esperar que o depoente negaria fatos óbvios como o fez, mentindo em vez de exercer o direito ao silêncio assegurado pelo #stf. 3 – O senador alagoano definiu como “asquerosa” para os membros da comissão a negação de fatos públicos como sua declaração junto com o presidente de que este manda e ele obedece. 4 – Segundo ele, nenhum outro governo no mundo agiu como o governo de #jairbolsonaro, o que ele comparou com um tapa na cara de cada parente dos mortos pela pandemia. #joseneumannepinto. Inté. #diretoaoassunto. E só a verdade salvará as nossas vidas.