Renan elogia, Aras sai mal

Depois de ter aprendido a repetir as convicções de Bolsonaro em seus encontros de candidato a procurador-geral da República, Augusto Aras respondeu à sabatina do Senado dizendo tudo o que os senadores gostariam de ouvir dele. Não pegou bem. O silêncio de Flávio Bolsonaro e os elogios de Renan Calheiros não recomendam o novo chefe do Ministério Público. Assim como dizer que assinou um manifesto contra uniões homoafetivas e pregando cura gay sem ter lido o texto, prenunciando possibilidade de redigir libelos sem antes ler minuciosamente os autos de um processo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.