Renan chamou Bolsonaro de ‘serial killer’

Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado indiciando 78 pessoas, entre as quais o presidente da República, três filhos e ministros, e duas empresas foi aprovado por 7 a 4, três dias depois de Bolsonaro ter lido na sua live semanal mentira de site negacionista associando vacinas anticovid a Aids no Reino Unido. O relator Renan Calheiros comentou a declaração após ela ter sido retirada das redes sociais pelo Facebook, Instagram e YouTube. A cúpula da CPI a incluíu no relatório final um pedido para afastar Bolsonaro de todas as redes. Para Renan, a responsabilidade pelas mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil é de “muita gente”, mas principalmente de Bolsonaro. “Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indicados, mas ela é principalmente desse presidente, desse serial killer”

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da quarta-feira 27 de outubro de 2021

1 – Haisem – Texto final de relatório da CPI ampla pressão sobre Bolsonaro – Este é o título de chamada na primeira página na edição impressa do Estadão de 27 de outubro de 2021. Quais, a seu ver, são as possibilidades de essa constatação levar a crise ao extremo de um impeachment a esta altura do campeonato

2 – Carolina – Fala sobre Aids foi um presentão final – Este é o título da chamada no alto da primeira página do jornal desta quarta-feira para um artigo de Eliane Catanhêde a respeito do fecho de ouro da comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado em sua última reunião. Que resultados práticos essa conclusão poderá ter sobre o destino do presidente

3 – Haisem – O neoliberalismo selvagem de Bolsonaro e Guedes – Este é o título de seu artigo na página A2 do jornal de hoje. Que argumentos você usou nesse texto para basear esse argumento nada suave

4 – Carolina – Inflação alta e furo de teto de gastos pressionam o Copom – Esta é a manchete de primeira página do Estadão do dia. Que consequências você avista na economia em crise agravada pela pandemia do abandono de mais uma conquista do Plano Real e da tentativa desde o governo de Michel Temer de evitar uma explosão dos gastos públicos

5 – Haisem – Brasil foi o país do G20 que mais regrediu em metas de emissões – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal que está circulando. Em que essas evidências estatísticas prejudicam o desempenho da economia brasileira no dia-a-dia

6 – Carolina – Criança é vítima de bala perdida enquanto cortava cabelo no salão – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão. Em que mais essa tragédia carioca contesta definitivamente os mitos do país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza e da cidade maravilhosa cheia de encantos mil