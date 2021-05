Renan, Bolsonaro e as milícias

1 – Ainda em resposta a #flaviobolsonaro, o #relatordacpidacovid, #renancalheiros, insinuou que a famiglia presidencial tem conexão com #milicias do #rio. 2 – Em #alagoas, governada por #renanfilho, o #presidentedarepublica chamou o adversário de #picareta e #vagabundo, enquanto a #claque berrava #renanvagabundo. 3 – #renatacafardo, do #estadao, avisa que dificilmente haverá #enem este ano por falta de planejamento do #governofederal. 4 – O #chefedogoverno disse a seus admiradores que “alguns idiotas até hoje ficam em casa”, em mais um insulto à quarentena para tentar evitar ou retardar o #contagio do #novocoronavirus. 5 – #joaquimfalcao critica no #jota #procuradorgeraldarepublica, #augustoaras, por servir ao governo para ser mantido no cargo ou promovido ao #stf. #joseneumannepinto #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

