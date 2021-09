Relato detalha crimes de Bolsonaro

Além de infringir a Lei do Impeachment, Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde (charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia), a administração (prevaricação), a paz (incitação ao crime) públicas e contra a humanidade. Segundo documento de juristas entregue à CPI, há “farto material probatório” para responsabilizar criminalmente o presidente Jair Bolsonaro e os integrantes de seu desgoverno. Os signatários são Miguel Reale Jr, Sylvia H. Steiner, Helena Regina Lobo da Costa e Alexandre Wunderlich. O documento é atende a requerimento do senador Alessandro Vieira atestando que ‘não são poucas as situações que merecem o aprofundamento das investigações pelos órgãos de controle do Estado brasileiro, assim como são bastante evidentes as hipóteses reais de justa causa para diversas ações penais.

Assuntos para comentário na quinta-feira 16 de setembro de 2021-09-16

1 – À CPI, juristas listam crimes que Bolsonaro teria cometido – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão em 16 de setembro de 2021 – Que crimes são esses e que possibilidades há de eles virem mesmo a ser punidos, em sua opinião

2 – Partidos se unem para financiar atos pró-impeachment – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal desta quinta-feira. Até que ponto esse decisão poderá, a seu ver, garantir o sucesso das próximas manifestações de rua da oposição, ao contrário do que houve em domingo 12 último

3 – Vacina e máscara reduzem morte pela variante delta – Este é o título de uma chamada na primeira página do Estadão de hoje. Em que essa constatação poderá tornar possível a normalização da vida do povo e a retomada da economia em crise

4 – Produção nacional de remédio contra câncer corre risco de apagão – Esta é a manchete de primeira página do jornal do dia. O que mais essa tragédia sanitária no Brasil vem nos revelar numa hora em que a pandemia da covid-19 ainda nos preocupa tanto

5 – Câmara retoma quarentena após 2026 – Este é o título da principal notícia da página A10 da editoria de Política no jornal que está circulando. O que você acha que justificaria a insistência do Centrão contrariando o regimento da Câmara para impor uma medida que já foi derrotada na votação do novo Código Eleitoral

6 – Indicação de André Mendonça subiu no telhado? Ouça – Este é o título de chamada de capa no portal do Estadão que está circulando. O que está provocando essa reversão de expectativas e quais são as possibilidades de haver uma substituição na sucessão de Marco Aurélio de Mello na cúpula do Poder Judiciário, anunciada no Estadão Podcast