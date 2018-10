Reforma divide governo Bolsonaro

Os dois principais ministros anunciados pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Paulo Guedes, do provável superministério da Economia, discordam publicamente da necessidade de votar ainda este ano a reforma da Previdência. O primeiro é um dos divulgadores da lenda urbana de que não há déficit no setor, pois para fechar suas contas bastaria, segundo ele e muitos seguidores da teoria à esquerda e à direita, cobrar as dívidas de grandes empresas. O segundo argumenta que, para evitar que não haja dinheiro para pagar as aposentadorias ainda na primeira metade do governo, urge aprovar o remendo de urgência proposto pelo presidente Temer. E aí? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 31 de outubro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player