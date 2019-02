Reforma ambiciosa e justa

Bolsonaro cumpriu seu principal dever na presidência da República ao levar o texto da reforma mais ambiciosa e justa da Previdência Social na História do Brasil ao Congresso Nacional, ao qual caberá reformar a Constituição para salvar as contas públicas brasileiras de seu desastre total. A Nação teve, então, a excepcional oportunidade de testemunhar a competência técnica e a capacidade de comunicação da equipe técnica chefiada por Rogério Marinho e escalada pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e também o ridículo atroz encenado pela bancada do PSOL, partido de extrema esquerda e da “resistência”, achincalhando, não o governo, mas os desempregados pelo rombo das contas públicas.

Assuntos para comentário da quinta-feira 21 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – O que mais chamou sua atenção na solenidade da entrega pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, do projeto do governo da reforma da Previdência, segundo a manchete do Estadão hoje, “a mais ambiciosa de todas as reformas”

2 – Carolina – Até que ponto a alta qualidade técnica do projeto, para a qual você chamou a atenção, garantirá a aprovação no Congresso e, depois, o aval da cúpula do Poder Judiciário

3 – Haisem – O que você tem a comentar sobre o protesto com referência a laranjas feito pelo PSOL durante a visita de Bolsonaro ao Congresso Nacional

4 – Carolina – Como você recebeu o voto do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Melo, que criminaliza a homofobia no mesmo grau da condenação ao racismo

5 – Haisem – Que conseqüências práticas poderá ter para aumentar a segurança nacional a aprovação em votação simbólica da lei que combate o terrorismo no Brasil

6 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a decisão da Primeira Turma do Supremo de mandar prender o assassino da missionária americana Dorothy Stang, que um de seus membros, o ministro Marco Aurélio Melo, tinha mandado soltar

7 – Haisem – Quando vai ter fim a agonia das populações das proximidades de represas da Vale na região histórica de Minas com as permanentes evacuações diante da perspectiva concreta de arrombamento delas.

8 – Carolina – Em que a negativa do desembargador Paulo Espírito Santo ao habeas corpus pedido por Régis Fichtner altera a paz de espírito dos membros das altas Cortes do Judiciário pátrio.