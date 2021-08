Reeleição de Bolsonaro em risco

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, duas medidas contra o presidente Jair Bolsonaro por declarações infundadas de fraude no sistema eletrônico de votação e ameaças às eleições de 2022. Os ministros decidiram abrir um inquérito administrativo e pediram a inclusão de Bolsonaro na investigação das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. O desfecho dessas apurações pode atrapalhar os planos de Bolsonaro, levando à impugnação de eventual registro de candidatura à reeleição ou até mesmo inelegibilidade. Até que enfim, o Tribunal Superior Eleitoral se juntou à CPI da Covid no Senado e ao Tribunal de Contas da União. Vamos ver como se comporta agora o STF, que pode, afinal, resgatar uma dívida histórica de inércia e impunidade. Já não era sem tempo. Que o exemplo seja seguido. Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na terça-feira 3 de agosto de 2021

1 – TSE investigará Bolsonaro por ataque ao sistema eleitoral – Esta é a manchete de primeira página na edição impressa do Estadão deste 3 de agosto de 2021. O que você tem a dizer sobre essa reação da cúpula do Poder Judiciário às denúncias sistemáticas e sem provas do chefe do Executivo às urnas eletrônicas

2 – Em recado a Bolsonaro, Barroso e ex-presidentes do TSE dizem que voto impresso significa volta à fraude generalizada – Este é o título de notícia dada no portal do Estadão em circulação. Que tipo de impacto ela pode ter nas decisões dos tribunais de última instância a respeito das declarações autogolpistas do presidente da República

3 – Na volta, CPI mira sites que divulgaram conteúdos falsos – Esta é a manchete do noticiário político na página A 8 da edição impressa do jornal desta segunda-feira. A que conclusões práticas essa linha de investigação poderá levar a punições relevantes de crimes na internet, a seu ver

4 – O minuto e a chance dos picaretas da vacina – Este é o título do artigo publicado desde ontem no blog do Nêumanne no portal do Estadão. A que crimes cometidos por gestores públicos você se refere nesse texto

5 – Presidente dá mais verba, mas aprova menos projetos – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. O que, na sua opinião, explica essa defasagem entre investimento de verba pública e aprovação de leis encaminhadas pelo Poder Executivo no Congresso

6 – Governo quer adiar quitação de débito maior do que 66 mil reais -Este é outro título no alto da primeira página do Estadão do dia. Em que a autoridade pública federal baseia essa decisão de não honrar dívidas feitas com os cidadãos que sustentam a duras penas seus imensos gastos