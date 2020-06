Para servir ao Centrão e, com isso, barrar um eventual processo de impeachment e forçado a gastar para combater a crise sanitária, o governo de Jair Bolsonaro bateu recorde de liberação de emendas parlamentares durante a pandemia. Em abril, R$ empenhou 6,2 bilhões de reais, o maior valor para um único mês desde 2016, ano em que o monitoramento individual das emendas passou a ser possível. O montante que foi de fato pago também foi o maior para um único mês nos últimos anos: R$ 4 bilhões. Os dados compilados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) por encomenda do Estadão pela ONG Contas Abertas, é o recorde de toma lá dá cá na lamentável história da relação promíscua entre os podres poderes do Executivo e do Legislativo. É a volta do capitão cloroquina ao brejo do Centrão.

Assuntos para comentário na terça-feira 2 de junho de 2020?

1 – Haisem – Bolsonaro paga em abril recorde de emendas parlamentares – diz chamada de primeira página na edição de hoje do Estadão. Que razões você aponta para estarmos revivendo o toma lá dá cá 21 meses depois da vitória eleitoral do candidato que prometia o fim da República de coalizão

2 – Carolina – Celso de Mello arquiva pedido de apreender celular de Bolsonaro, mas alerta a presidente – diz chamada de capa do Portal do Estadão hoje. Até que ponto você acha que pode chegar este novo embate entre o Supremo Tribunal Federal e o chefe do Poder Executivo

3 – Haisem – O que você quis dizer com o artigo publicado hoje no Blog do Nêumanne sob o título O chute ideológico da direita chula

4 – Carolina – MP investiga deputado bolsonarista na Alerj – diz título de notícia publicada na capa do Portal do Estadão hoje. Você tem alguma esperança de que essa investigação do Supremo Tribunal Federal terminará por punir de fato os investidores e disseminadores de fakenews

5 – Haisem – Toffoli marca julgamento sobre inquérito das fakenews para o dia 10 – É mais um título da capa do Portal do Estadão hoje. Que perspectivas você enxerga na possibilidade de a cúpula do Poder Judiciário por fim na impunidade gozada por criminosos nas redes sociais no Brasil

6 – Carolina – Um terço dos casos de covid já ocorre fora dos grandes centros – esta é a manchete de primeira página da edição do Estadão de hoje. O que dá para esperar a partir desta tragédia anunciada pela confirmação da interiorização da pandemia