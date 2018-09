Reconstruir museu é inviável

Demonstrando mobilização e rapidez que negligenciaram para evitar o incêndio que assassinou a memória, a História e a cultura do Brasil no domingo, ministros de Temer e militantes do PSOL no poder na UFRJ, que mandam no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista começaram duas guerras: a primeira para apontar os responsáveis pelo descaso que ocasionou a catástrofe. A segunda, para assegurar seus privilegiados empregos públicos na tentativa de engabelar a opinião pública e as autoridades estrangeiras, que demonstraram lamentar o incêndio mais do que eles, a busca de mais milhões para a reconstrução desnecessária do prédio e impossível do acervo. Deveriam pedir perdão e serem demitidos.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 5 de setembro de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Abaixo, os assuntos para o comentário da quarta-feira 5 de setembro de 2018

1 – Haisem – Na sua opinião quem ganhou a disputa entre quem ficou devendo em aportes financeiros para o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o governo federal representado pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Resende, ou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pessoa de seu reitor, Roberto Leher, esgrimindo seus livros de contabilidade diante do público pela televisão sem o menor pudor?

2 – Carolina – Que ações práticas efetivas você espera do governo para cumprir a promessa feita e reiterada pelo presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Dyogo de Oliveira, e pelo ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, e para que servirão esses esforços que agora se multiplicam e prometem rapidez antes de apagarem o fogo?

3 – Haisem – A partir do que você ficou sabendo nestes dias de noticiário sobre o desastre da Quinta da Boa Vista, o que restou de sua curiosidade a respeito da verdadeira causa do fogo, para cuja descoberta a Polícia Federal promete usar inclusive tecnologia de três dimensões?

4 – Carolina – Ontem o pretenso candidato do Partido dos Trabalhadores, Lula da Silva, sofreu várias derrotas na cúpula do Judiciário: por cinco vezes, o Tribunal Superior Eleitoral negou sua participação no horário dos partidos no rádio e na televisão; o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal, ministro Edson Fachin, negou o pedido de sua defesa de tornar presencial o julgamento em plenário de seu pedido de liberdade para disputar a eleição; e a Justiça proibiu o acesso da presidente nacional do PT, Gleisi Hofmann a sua cela de estado maior na Polícia Federal em Curitiba. Ainda assim, Lula continua presente na campanha e ainda se queixou do tratamento que lhe é dispensado no Judiciário. Dá para nos explicar o que, afinal, está acontecendo?

5 – Haisem – Você acha que procede a queixa do preposto, poste e estepe virtual de Lula na chapa presidencial do PT, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, de que seria inoportuna a denúncia do Ministério Público de São Paulo de que ele teria sido favorecido pela UTC para pagar dívidas de campanha, conforme delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, por ele estar em plena disputa eleitoral?

6 – Carolina – Por que razão o ministro Edson Fachin, do STF, resolveu autorizar a investigação pedida pelo Ministério Público Federal para desvendar a eventual participação do ministro das Relações Institucionais do governo Temer, Carlos Marun, no escândalo da venda de registros sindicais no Ministério do Trabalho?

7 – Haisem – Quais as implicações da condenação em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região no Rijo de Janeiro do ex-governador Anthony Garotinho, que é candidato ao cargo nas próximas eleições de outubro?

8 – Carolina – Qual o principal motivo da grande repercussão que está tendo nos Estados Unidos o livro que está para ser lançado pelo colega Bob Woodward, famoso mundialmente por ter coberto o caso Watergate para o jornal Washington Post?