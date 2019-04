Receita para STF imparcial

Em vez de sonhar com o fechamento do STF por um cabo e um soldado num jipe talvez possa ser mais realista emendar a Constituição num esforço político difícil, mas possível, para reorganizar a composição do plenário, exigindo, pelo menos, a presença de seis juízes concursados, limitar a permanência em mandato de dez anos e por fim à aposentadoria tardia da PEC da bengala. Estas providências, no mínimo, poriam fim ao vexatório divórcio hoje existente entre as sentenças prolatadas por juízes de carreira no primeiro grau de jurisdição e desembargadores de segunda instância e as negativas a elas impostas pelos ministros dos tribunais mais altos, em sua maioria advogados, procuradores e funcionários. Este é um dos meus comentários no Estadão às 5 ancorado por Gustavo Lopes e retransmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por YouTube, Twitter e Facebook na quarta-feira 3 de abril de 2019, às 17 horas.

