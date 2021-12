receita em pé de guerra com Bolsonaro

1 – 655 servidores da Receita, revoltados com aumento seletivo dado por Jair Bolsonaro a seus apoiadores na Polícia Federal, pediram dispensa de suas funções nos ditos tribunais. 2 – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que “os óbitos de crianças não estão em patamar que implica decisão de emergência”, dando uma de Herodes, ao falar sobre vacina. 3 – Fagner e Elba Ramalho lançaram o CD “Festa”, com sucessos de Luiz Gonzaga, em 13 de dezembro, data do aniversário do Rei do Baião, e esta passa a ser ótima opção de presente. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai salvar nossas vidas.