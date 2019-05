Recall, um golpe safado do Senado

Eu estava falando sério e sendo profético tanto quando avisei que o Centrão estava em pleno golpe para enfraquecer e derrubar Bolsonaro quanto quando alertei para a cretinice do Orçamento impositivo, com voto favorável do filho dele, Eduardo. E também quando comentei a movimentação nos bastidores da votação da MP 860/19. Mas o golpe safado e definitivo está sendo engendrado no Senado, sob égide de Alcolumbre, levado à presidência da Mesa pelo chefe da Casa Civil, o quinta-colulna Lorenzoni. Também deixei claro aqui várias vezes que o povo tem direito de ir à rua para manifestar-se sempre e que isso será sempre para o bem da democracia. Deus queira que as manifestações do domingo 26 debelem o incêndio ateado pelo Centrão. Direto ao assunto., Inté. E só a verdade nos salvará.

