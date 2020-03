Reale e Janaína contra Bolsonaro

É praticamente impossível que procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeado por Bolsonaro por indicação de seu amigo Alberto Fraga, atenda ao pedido do jurista Miguel Reale Júnior para o Ministério Pública recorrer ao Supremo Tribunal Federal para formar uma junta médica psiquiátrica para atestar a sanidade mental do presidente da República. Mas a sugestão foi feita no mesmo dia em que a parceira dele no pedido de impeachment de Dilma Rousseff, Janaína Paschoal, pediu o afastamento do capitão do cargo por ter posto em risco a saúde da população ao confraternizar com apertos e toques de mão militantes que foram à manifestação em Brasília contra cúpula do Congresso e do STF e a favor do chefe do Poder Executivo. Que o gesto é indefensável não há dúvida alguma.

Assuntos do comentário da terça-feira 17 de março de 2020