Ratos saindo do buraco

Milhões de eleitores que sufragaram o capitão contra o ladrão renegam ditadura dos partidos na escolha de candidatos, financiamento público bilionário de campanha, propaganda obrigatória no rádio e na TV, forçação de barra de debates e impunidade de políticos e marajás dos 3 Poderes: democracia cresce e amadurece no Brasil pela força da cidadania. Viva o povo brasileiro! Se gostar deste vídeo, por favor dê um like e se inscreva em meu canal para ser avisado quando gravar e publicar os próximos. Inté mais na TV Gazeta às 17 horas, na FM 107.3 às 17, na Band às 21 e na Bandnews às 22.

