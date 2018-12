A premiê alemã Angela Merkel associou-se ao presidente francês Emmanuel Macron para anunciar que a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial brasileira tornará impossível a concretização do anunciado acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Primeiramente, a possibilidade concreta e a importância para os países sul-americanos desse acordo que não passa de improvável são mínimas e não deveriam preocupar ninguém em nenhum dos lados do Atlântico. Em segundo lugar, a Europa em geral, e em particular alemães e franceses, deveriam se envergonhar de estarem ressuscitando esse intrometido ranço colonialista do Velho Continente ferindo nossa soberania. Este é meu comentário no Estadão às 5, no ar desde 6 horas de quinta-feira 13 de dezembro de 2018.

