Racismo sem disfarces

O candidato a vice na chapa do capitão reformado Jair Bolsonaro, general da reserva Hamilton Mourão, escorregou na própria língua ao se referir a conceitos de antropologia do Almanaque do Exército, execrando o que ele chamou de herança cultural dos privilégios próprios dos povos ibéricos, da malandragem dos afrodescendentes e da indolência dos indígenas, povos dos quais descendemos. O titular da chapa ainda tentou por panos quentes ao explicar que ao falar em indolência, ele se referia à capacidade dos índios de perdoar, o que seria engraçado se não fosse absurdo. Na verdade, o oficial boquirroto deu a primeira prova de como pode escorregar no quiabo ao longo da campanha. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 8 de agosto de 2018.

Para ouvir clique aqui