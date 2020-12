R$ 89 mil de miliciano para Bolsonaro

1 – Jair Bolsonaro confessou que R$ 89 mil depositados em conta de sua mulher, Michelle, pelo presidiário Fabrício Queiroz, ex-sibtenente PMRJ, em cuja conta o MPRJ achou depósitos do ex-capitão PMRJ Adriano, chefe da milícia de Rio das Pedras e do Escritório do Crime, e da mulher, Márcia Aguiar, de fato pertenciam a ele. 2 – No mesmo dia, o chefe do governo elogiou o massacre do Carandiru. 3 – No editorial “O demolidor da Republica e seus cúmplices”, o Estadão diz que o presidente da República trata todos os cidadãos brasileiros, à exceção dos próprios familiares, como “inimigos em potencial”. 4 – O economista Roberto Macedo constatou, em artigo para o jornal, que a economia brasileira está estagnada desde 1980 e em depressão desde 2016. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui