Quem vai salvar o Brasil de Bolsonaro?

1 – No dia em que o País assustou o mundo com recorde de 1.726 óbitos por covid, Bolsonaro aumentou nosso isolamento do planeta lúcido transferindo a culpa para governadores, prefeitos e jornalistas, que, segundo ele, , “criaram o pânico”. 2 – Dois dias antes, seu primogênito Flávio comprou uma mansão por quase 6 milhões de reais, valor que o MPRJ provou terem sido obtidos por extorsão dos funcionários de seu gabinete na Alerj. 3 – Paulo Coelho matou a pau nas redes sociais: “Nos filmes e na vida real, ladrão sempre tem compulsão de gastar dinheiro roubado”. 4 – Após sabotar voto do ex-colega Celso de Mello, Mendes, do STF, mentiu ao omitir depoimentos de funcionário do doleiro, que contou à PF ter pago propinas ao presidente da Câmara, Lira. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

