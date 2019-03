Quem tem medo de Paulo Preto?

Mesmo tendo garantido manter a posse da agenda da Alesp com o acordo do tucano Cauê Macris na presidência com o petista Ênio Tatto na primeira secretaria, tucanos paulistas, hoje sob o comando do governador João Dória Jr., ficaram 63 horas numa fila para evitar a possibilidade de instaurar uma CPI para investigar o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza. Quem tem medo que o tal de Paulo Preto fale? Sabe-se que ele é acusado de dispor de R$ 130 milhões em bancos no exterior, mas ninguém acredita que um funcionário de seu escalão tivesse esse cacife para guardar tanta propina. O que não faz sentido é que, em teoria, quem o nomeou foi José Serra e quem o indicou, Aloysio Nunes Ferreira. Este é um de meus comentários no Estadão às 5, transmitido por YouTube, Twitter e Facebook do estúdio da TV Estadão na redação do jornal e ancorado por Gustavo Lopes na segunda-feira 17 de março de 2019, às 17 horas.

