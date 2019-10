Quem STF pensa que engana?

Mesmo que consigam impor a singularidade do Brasil em 196 países da ONU, que ignoram a lorota do “trânsito em julgado”, não há a ser corrigido nenhum erro judiciário que prejudique alguém que não seja culpado. Estatísticas do CNJ, comandado pelo presidente do STF, Toffoli, que faz parte da patota que pretende soltar Lula e seus comparsas, não encontrarão ninguém a redimir em processos que sobem do CNJ para o STF, pois ínfimos 0.006% são arquivados por erro processual, nenhum cometido contra um só inocente. Engana não, que ninguém gosta.