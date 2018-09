Quem pôs fogo no museu

O incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro é uma notícia absolutamente inacreditável, mas nunca surpreendente, pois ela resulta de séculos de descaso, insensibilidade e incompetência de um Estado cujos ocupantes voltam-se apenas para a rapina dos cofres públicos usados somente para enriquecê-los de forma ilícita e perpetuar essa trágica realidade. A lamentação pública do presidente Michel Temer não chama a atenção pelo pesar, mas, ao contrário, pelo cinismo de uma elite política dirigente incapaz de enxergar a própria ignomínia, atitude com a qual é coerente o ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, ao tentar fugir da própria responsabilidade. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar no Portal do Estadão desde as 6 horas da segunda-feira 3 de setembro de 2018.

