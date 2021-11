Quem paga o luxo de Bolsonaro nas Arábias?

1 – #jairbolsonaro disse que Al Khalifa paga suíte de 46 mil reais no Bahrein, mas se esqueceu de contar que nosso povo banca comitiva inútil no tour. 2 – O presidente avisou que vai aproveitar o calote no cidadão credor pela PEC dos Precatórios para aumentar servidores federais no ano da eleição. 3 – Pelo visto, Valdemar vai tirar PL da marcha à ré com Bolsonaro e Lula ensaia chapa com Alckmin entregando falsa polarização PT-PSDB de antes. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.