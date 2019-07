Quem não tem Abin caça com “arararraquer”

No dia em que um “arararraquer” (neologismo genial de minha colega e amiga Cora Rónai) contou pra PF que Walter Delgatti Neto, o Vermelho, pretendia vender os arquivos resultantes da invasão dos celulares de 976 autoridades dos três Poderes, policiais e jornalistas para o PT, este providenciou nota oficial de defesa preventiva. Para observadores atentos, ficou claro que bateu desespero nos petistas, pois não foi revelado nenhum crime, mas apenas a intenção de um criminoso de obter dinheiro com o produto de seu crime contando com receptação deles. Ficou claro que os comandados de Lula sabem muito mais sobre a escalada criminosa da divulgação dos segredos telefônicos sem autorização judicial (é claro) do que o que revelam seus dirigente em notas e entrevistas. Nos desgovernos sob seu absoluto comando, a Agência Brasileira de Inteligência (na verdade, da burrice) fazia esse trabalho sujo. Agora contam, como de hábito, com o auxílio de Manuela d’Ávila, do PCdoB sempre servil e ex-vice do poste Haddad. A moça ainda não foi acusada de crime algum, mas já contratou ex-ministro como advogado, pois tola ela não é.

Assuntos do comentário da quarta-feira 31 de julho de 2019

1 – Por que você publicou ontem no seu canal no YouTube um vídeo, cujo título é O PT por trás dos hackers

SONORA_WALTER 3107

2 – O que tanto o impressionou na argumentação do professor de Direito da USP Modesto Carvalhosa a respeito da interpretação dada pelos adversários da Lava Jato sobre um eventual “conluio” entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores chefiados por Deltan Dallagnol

3 – O que você tem a comentar sobre a entrevista do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao Estadão e a entrada de novo pedido de impeachment feito por Janaína Paschoal, depois de Dilma agora é a vez de Dias Toffoli

4 – Em que fato histórico do conhecimento dele o presidente Jair Bolsonaro apóia sua opinião de que as conclusões da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos do governo federal sobre a morte do militante da Ação Popular Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, são balela

5 – Que importância tem a opinião da presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, a respeito da declaração de Bolsonaro sobre a morte do pai de Felipe Santa Cruz

6 – Em que termos o ex-presidente Lula se manifestou na carta de solidariedade que escreveu direto da cela em Curitiba ao presidente da OAB sobre a declaração do presidente da República a respeito da morte do pai deste na época da ditadura militar

7 – Você se surpreendeu com a resposta dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trupm, à repórter da GloboNews elogiando Eduardo Bolsonaro, cujo agrément foi encaminhado pelo Itamaraty ao governo americano, primeiro passo para que o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro possa de fato ocupar a embaixada do Brasil em Washington

8 – Será que a nova condenação a 18 anos de prisão, somando ao todo 215 anos e 11 meses, do ex-governador do Estado Sérgio Cabral pelo juiz da Operação Lava Jato no Ri, Marcelo Bretas, poderá figurar no Livro Guiness dos Recordes