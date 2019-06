Quem não quer deixar Moro trabalhar

O Idea Big Data e o site BR 18 informam que 48% dos entrevistados concordam com Moro e 31% apoiam o vazamento do Intercep Brasil. As manifestações de rua de amanhã, domingo 30, darão ideia mais precisa de quem quer deixar o ministro da Justiça combater o crime organizado e a corrupção e de quem prefere tirá-lo do caminho dos traficantes e ladrões do dinheiro publico no Brasil. Com autoridade de quem condenou a primeira organização mafiosa do País, a juíza aposentada e ex-deputada Denise Frossard deu entrevista ao Blog do Nêumanne no Portal do Estadão, cujo título resume tudo o que os manifestantes que irão às ruas gostariam de dizer à CCJ da Câmara: “deixem Moro trabalhar”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui