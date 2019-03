Quem matou Marielle

Dou meu braço a torcer: critiquei muito as autoridades do Rio por negligenciarem a investigação da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes e a dois dias de seu primeiro aniversário a polícia do Rio prendeu o atirador, sargento PM reformado Ronnie Lessa, e o motorista do Cobalt usado para o crime, Elcio Vieira de Queiroz. A saga desse trabalho de detetive está muito bem descrita na reportagem de Chico Otávio e Vera Araújo no Globo. No mesmo dia ficamos sabendo que o site francês Mediapart esclareceu que o tuite do Terça Livre que Bolsonaro compartilhou é falso e Carlos Andreazza informou na Pan que a autora do mesmo, Fernanda Salles, é assessora de um deputado estadual do PSL de Minas, cena do laranjal que compromete ministro do Turismo. Viche! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.