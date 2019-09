Quem matou Agatha

Não adianta querer jogar a culpa pelas balas perdidas que matam inocentes na guerra suja da autoridade com e contra o crime organizado. Todos os políticos de todos os partidos e que tiveram participação nos governos e na oposição nos últimos tempos têm sua participação na mortandade. Os governadores que são responsáveis e fingem que não é com eles, a enxurrada de habeas corpus do STF tornando o crime impune e compensador e também todos os demagogos cínicos que exploram de forma torpe mortes como esta da pequena Agatha.