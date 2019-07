Quem contou a Lula 23 dias antes?

Em 27 de abril Lula disse a Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e Florestan Fernandes Jr., do jornal espanhol El País, que Moro seria “desmascarado”. Em 9 de junho passado, portanto 43 dias depois, o site The Intercept Brasil, de Glenn Greenwald, pingou a primeira gota de seu veneno ao revelar suposta troca de mensagens entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Embora nenhuma das gotas tenha revelado crimes do ex-juiz, os anúncios de bombas que ainda estariam por vir criaram uma situação de desconforto para quem combate corrupção no Brasil. Em nenhum momento, o militante da esquerda americana submeteu tais mensagens à perícia técnica oficial, mas a notícia das supostas mensagens agitou setores dos altos tribunais que se tornaram desafetos da operação. Resta agora uma pergunta no ar: terá o mais famoso presidiário do Brasil poderes de adivinhar o futuro ou estaria ele informado com grande antecedência do que estava para aparecer no site e em seus parceiros nos meios de comunicação brasileiros, Folha de S.Paulo, Veja e BandNews?

Assuntos do comentário de sexta-feira 26 de julho de 2019

1 – Qual foi o spoiler que Lula deu sobre o conta-gotas de veneno contra Moro acionado pelo Inercept Brasil de Glenn Greenwald com a parceria de Folha de S.Paulo, Veja e BandNews

2 – O que mais revelou até agora a enxurrada de vazamentos da Polícia Federal a respeito de personagens dos três Poderes da República xeretados pelos hackers de Araraquara

3 – O que o presidente Jair Bolsonaro disse a respeito do fato de também ter seu celular sido invadido pelos hackers flagrados pela Operação Spoofing

4 – O que Walter Delgati Júnior revelou aos investigadores a respeito de suas relações com o site The Intercept Brasil, do advogado americano Glenn Greenwald

5 – O que há de interessante no conteúdo das mensagens disparadas pelo líder do bando de hackers presos na Polícia Federal em Brasília para ser destacado e comentado por você

6 – O que há a destacar sobre a morte súbita do herdeiro da OAS, César Mata Pires Filho, que sofreu um ataque cardíaco quando depunha num processo da Operação Lava Jato em Curitiba

7 – Por que a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e até mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo podem atrapalhar a privatização da BR Distribuidora pela Petrobrás

8 – Por que a boa notícia dada pelo governo sobre a disponibilidade de Fundo de Garantia para o trabalhador ajudar a aquecer a economia virou um balão de hélio que está murchando dia a dia