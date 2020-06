Queiroz e o devoto do demônio

A fama que o advogado Fred Wassef conquistou advogando para Jair e Flávio Bolsonaro acabou revelando uma faceta inusitada de sua biografia. No fim dos anos 1980, ele tomou-se de amores pelo livro Deus, uma grande farsa, de Catarina de Andrade, líder de uma seita de adoradores do diabo, e foi investigado no Maranhão, Pará e Paraná pelo desaparecimento de crianças e adolescentes, alguns dos quais foram mortos e cujos corpos foram mutilados presumivelmente para uso em rituais satânicos. Os casos foram arquivados por falta de provas, mas o fato de Fabrício de Queiroz ter sido preso numa casa de sua propriedade em Atibaia lançou luz sobre esses fatos insepultos do seu passado. No inquérito do MP que levou o ex-faz-tudo de Flávio Bolsonaro para a cadeia, o senador e primogênito do presidente Jair Bolsonaro é tido como chefe da organização criminosa da qual fazia parte o miliciano do Escritório do Crime Adriano da Nóbrega, executado na Bahia. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

