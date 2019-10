Que vexame da Globo!

O porteiro do condomínio em que Bolsonaro foi vizinho de Ronnie Lessa, acusado pelo assassin ato de Marielle, e autor da versão que envolveria o chefe do governo na execução, continua sem nome, mas já se sabe que ele mentiu. A procuradora Simone Sibílio, do MP/RJ, contou isso menos de a mentira completar um dia visitando meios de comunicação do país e do mundo a partir de sua veiculação pelo Jornal Nacional. Isso foi confirmado pelo advogado de Elcio de Queiroz, que, conforme a barriga da Globo, teria entrado no condomínio dizendo ir para a casa do presidente. O mentiroso não apareceu e a emissora não se retratou. Vergonha alheia.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos do comentário da quinta-feira 31 de outubro de 2019

1 – Haisem – Ministério Publico do Rio diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro – diz título de chamada no alto da primeira página do Estadão hoje. Quer dizer, então, que, em vez de furo, foi barriga o envolvimento do presidente da República no inquérito sobre execução de Marielle Franco

SONORA_MP 3110 A

2 – Carolina – Qual foi a conclusão do procurador-geral da República, Augusto Aras, a respeito do depoimento do porteiro do condomínio onde foram vizinhos Jair Bolsonaro e Ronnie Lessa, apontado pela policia do Rio como assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes

3 – Haisem – O que há a dizer sobre o estardalhaço dado à mentira do porteiro no Jornal Nacional de anteontem

4 – Carolina – Que explicações o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ainda está devendo sobre o encontro que ele teve com procuradores do Ministério Público do Rio para tratar da eventual citação ao presidente da República no caso Marielle

5 – Haisem – O que você achou da defesa que Dias Toffoli fez do Poder Judiciário no Summit Brasil, promovido pelo Estadão no Ibirapuera ontem

6 – Carolina – O que você destaca para nossos ouvintes da palestra feita ontem no Summit Brasil do Estadão pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito da economia brasileira no momento

SONORA GUEDES SUMMIT

7 – Haisem – Que conseqüências poderá ter a decisão tomada pela juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba, Carolina Lebbos, a respeito do trânsito do presidiário Lula da Silva para do regime fechado de prisão para o semiaberto

8 – Carolina – Fim de uma era no ABC – registra o Estadão em sua primeira página hoje. Que lembranças despertam em você a reportagem da colega Cleide Silva, da Economia do Estadão, a respeito da montagem do último veículo da Ford depois de 52 anos de inauguração de sua fábrica no ABC