Que vergonha!

A conclusão do inquérito da Polícia Federal de haver indícios de que Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha receberam mesmo R$ 14 milhões de propina da Odebrecht para seu partido, o PMDB, em troca da concessão do aeroporto internacional do Galeão e o prazo de 15 dias dado pelo relator do STF no caso, ministro Edson Fachin, para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se pronunciar sobre o caso, são graves. Numa situação delicada como a que vivemos agora, a Nação tomar conhecimento de que ocupa o mais alto poder da República um trio de suspeitos do crime de corrupção envergonha 200 milhões de brasileiros decentes e sacrificados. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da quinta-feira 13 de setembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play