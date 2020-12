Que ansiedade é essa, diz Pazuello

1 – No lançamento do suposto plano-placebo de vacinação contra covid-19, o ministro da Saúde, passivo Pazuello, perguntou, com 915 mortos em 24 horas: “que ansiedade é essa”?, e seu chefão, o charlatão-mor da república da cloroquina, Jair Bolsonaro, que, na véspera, tinha dito que covid é como chuva, todo mundo vai pegar, interpretou papel de restaurador de danos. 2 – O presidente demorou 38 dias para aceitar derrota de Trump a conselho do embaixador olavotrumpista em Washington, Nestor Forster. Rua já pra ele. 3 – Aras acha “grave” relatório da Abin para instruir defesa do filho 001, mas faltam provas, cuja busca é tarefa de sua PGR. 4 – Derrota de candidato de Bolsonaro à ONU no Senado não é bom sinal para tenente-coronel candidato a diretor da Anvisa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui