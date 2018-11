Quando o carnaval chegar…

Bolsonaro teve dez milhões de votos a mais do que Lula/Haddad e se esgotaram os argumentos da esquerda, que não está nem aí e agora traz uma aritmética maluca segundo a qual o vencedor, na verdade, não teve maioria dos votos dos brasileiros, contando brancos, nulos e abstenções. Por conta disso, Gleisi fala em resistência, não em oposição. E do alto de seus 0,58% de votos válidos, Boulos quebrou o pau na rua em nome do povo, que elegeu o candidato do lado oposto no terceiro dia após o pleito e à espera de que Lula dê início aos trabalhos depois do carnaval. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like e inscreva-se no meu canal para ser avisado dos próximos que gravar e publicar.

