Qual será o truque do Toffoli, hein?

Não há dúvida de que o anúncio feito pelo presidente do STF, o petista Dias Toffoli, do adiamento da sessão para rediscutir a autorização para decretação de início de pena após condenação em segunda instância, a pedido do autor, o presidente do Conselho Federal da OAB, o petista Felipe Santa Cruz, foi causado pela certeza de nova derrota. Pois não há expectativa de nenhuma mudança. Resta saber se Sua Excelência reserva a nova data para ocasião em que aparecer alguma perspectiva de mudança de seus pares sobre o assunto, do interesse direto de seu ex-chefe Lula. Este é meu comentário do Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 5 de março de 2019.