Puxa-encolhe de Bolsonaro e Lira

1 – Para atender ao patrão Bolsonaro, ou vice-versa, Lira tenta reduzir o limite da idade de ministros do #stf de 75 para 70 anos, golpe do rompe-e-rasga. 2 – Enquanto isso, outra emenda constitucional pretende aumentar de 65 para 70 anos a idade máxima para por o protetor de Flávio do #stj no STF. 3 – Fabrício Queiroz, o faz-tudo do gabinete do primogênito de Jair na Alerj, contou que se escondeu sob as asas do Anjo para evitar queima de arquivo.