Pule de dez

Sem dinheiro em caixa para Segurança Pública, Saúde e Esportes, ciente de que o cobertor é curto para cobrir as três áreas, o governo federal tem uma ideia safada para satisfazer seus ministros: reduzir os prêmios pagos a quem ganha os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Neste momento em que a sociedade está careca de saber da bandalheira no banco público que o PT emprestou ao PMDB, o governo chefiado pelo grupo que puxou o tapete do outro resolveu morder ainda mais a mão do apostador, que agora fica com metade da aposta, para mais uma dentada que a reduz. Como é duvidoso que o próprio sorteio seja honesto, o fiel frequentador de lotéricas, que continua apostando na sorte, tem mais a duvidar do que bolinhas viciadas no globo. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 15 de junho de 2018.

