PT tenta anular lei contra corrupção

O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, promotor Roberto Livianu, me telefonou para contar que, nas sombras, tramita substitutivo clandestino na Câmara dos Deputados, de autoria de Carlos Zarattini (PT-SP), desfigurando totalmente o original de Roberto de Lucena (Podemos-SP) da lei da improbidade. A informação que chegou ao militante contra a roubalheira é de que o texto poderá ser aprovado por acordo de lideranças e sem indispensável debate público para suprimir as improbidades da administração, permitir a rejeição da inicial após a apresentação da defesa possibilitar a absolvição dos gatunos flagrados antes do devido processo legal e, além do mais, tornar sua tramitação mais morosa pelo truque da ampliação do prazo de defesa para 60 dias. Os líderes de bancadas articulam em segredo aprovar a urgência da votação em plena pandemia. Um descalabro! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

