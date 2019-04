PT, partido de meliantes nababos

Tarso Genro, ministro da Justiça de Lula que deu asilo ao terrorista italiano Cesare Battisti, cruel criminoso confesso, está chorando o suicídio do peruano Alan Garcia. O Prêmio Nobel de Literatura Vargas Llosa esclareceu que o ex-presidente de seu país não foi vitimado pela Lava Jato, mas pela própria ambição de riqueza e pela Odebrecht, que o corrompeu, assim como os bandidos presos, condenados e acusados de seu partido, o PT. O mestre do jornalismo José Roberto Guzzo também desmascarou a fantasia mentirosa da patota de Zeca Dirceu de que a reforma da Previdência prejudicará os pobres. Para usar a imagem grosseira do deputado inútil, quem é tchuchuca para os ricaços e tigrão para os pobres é a cúpula dirigente do PT, que roubou dinheiro dos pobres para enriquecer nababos como Odebrecht, Eike e Geddel. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

