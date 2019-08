PT, organização criminosa

Assuntos para comentário da sexta 16 de agosto de 2019

1, Haisem – Que revelações importantes o Estadão está publicando sobre a bombástica delação premiada do ex-ministro da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma, Antônio Palocci

2, Carolina – O que você ainda tem a dizer sobre a votação simbólica da lei dita do Controle do Abuso de Autoridade

3, Haisem – Como você acaba de dizer, o principal alvo da lei aprovada pela Câmara é o chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Ele já se pronunciou sobre isso

4, Carolina – O que você recomenda do artigo do professor Joaquim Falcão a respeito deste embate entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o procurador Deltan Dallagnol

5, Haisem – Que colaboração outro jurista respeitado, o professor da USP Modesto Carvalhosa, tem dado à discussão sobre a lei votada às pressas e sob protesto no plenário da Câmara dos Deputados na calada da noite

6, Carolina – É, mas, pelo que vi no noticiário, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes não concorda com os críticos a lei para controlar abuso de autoridade de juízes, promotores e policiais, não é

7, Haisem – Que decisão o mesmo ministro Gilmar Mendes tomou ontem para despertar a fúria de seus críticos

8, Carolina – O que você nos diz sobre as reações do presidente Jair Bolsonaro às decisões de cortar verbas de ajuda à preservação da floresta amazônica pelos governos da Alemanha e da Noruega

