PT apela pro tapetão…

Diante da diferença abissal de, no mínimo, 20 milhões de votos, constatada pela pesquisa Datafolha, o PT apelou para uma notícia de jornal para criar a mais nova fantasia para tentar virar o jogo no tapetão. A notícia de que uma enxurrada de posts falsos de Whatsapp, pagos por caixa 2, é que teriam feito quase 50 milhões de cidadãos votarem no adversário, Jair Bolsonaro, do PSL, que tentam desqualificar como neofascista, levou o PT a, em conluio com o PDB de Ciro Gomes, rebaixado pelo eleitorado para a terceira divisão, cobrar do Tribunal Superior Eleitoral a impugnação da chapa que mantém 18 pontos porcentuais de vantagem para mudar a disputa para Haddad/Lula contra Ciro. Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido pela TV Estadão do estúdio da redação do jornal para Youtube, Twitter e Facebook na sexta-feira 19 de outubro de 2018, às 17 horas.

