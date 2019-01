PSL, saco de gatos

Dois problemas têm prejudicado muito as relações do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional. O primeiro é o desencontro do calendário institucional maluco do País, no qual o chefe do Executivo toma posse dois meses antes do Congresso renovado, obrigando-o a negociar com uma mixórdia de parlamentares reeleitos e em despedida, com uma renovação de 52% da Câmara dos Deputados. O outro, o PSL, que, por apoiar Bolsonaro, teve sua bancada na mesma Casa ampliada de 1 para 52 membros, mas não consegue traduzir a força no novo governo na conquista de mais membros nem das presidências das duas casas, agindo de forma jejuna como um autêntico saco de gatos. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 9 de janeiro de 2019.

