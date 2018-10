PSDB salvo pelo gongo

João Dória Jr. salvou o PSDB de ser desalojado do poder paulista no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do maior Estado da Federação, São Paulo, ao derrotar o atual governador, Márcio França, do PSB, por centésimos de ponto porcentual. Essa vitória apertadíssima salvou os tucanos de um vexame similar ao do adversário de sempre, o PT, esmagado na eleição presidencial por Jair Bolsonaro. Mas não evitará uma mudança de direção no partido: com Aécio desmoralizado e Alckmin derrotado, resta-lhe, além da permanência no controle politico de São Paulo, mantido desde Mário Covas, o triunfo de uma estrela nova em ascensão no importante Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a reeleição de Reinaldo Azambuja, no Mato Grosso do Sul. Estes foram comentários feitos no domingo do segundo turno das eleições gerais no programa Hora do Voto, com Maria Lydia Flandoli e Vinicius Torres Freire.

