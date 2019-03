PSDB e PT saqueando seu bolso

O PSDB tem a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o PT, apenas dez vereadores. Mas, juntos e com apoio do PTB, que tem dois (2!), e mais outros indignos representantes da podre realpolitik, elegeram Cauê Macriz presidente e Ênio Tatto primeiro secretário. Com a chave do cofre ampliaram em sete vezes o número de assessores do líder do PTB, ex-presidente da Casa, e anabolizaram os próprios gabinetes e dos líderes de suas legendas. Uma ignomínia digna de processo na Justiça para salvaguardar interesses do contribuinte lesado. E também uma excelente oportunidade para uma devassa não apenas sobre o assalto aos cofres públicos dos falsos adversários e desde sempre aliados sócios tucanos e petistas e também pondo sub judice a própria existência da Alesp, que não tem nem nunca teve serventia. Direto ao assunto, inté e só a verdade nos salvará.