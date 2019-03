PSDB e PT são antigos aliados

Eleição de tucano Cauê Macris para presidente para blindar governador Dória de CPIs de seus eventuais danos à gestão pública e do petista Enio Tatto primeiro secretário para administrar a Alesp confirma que, por baixo do pano, os dois partidos que fingiam ser adversários são parceiros desde que Lula apoiou FHC para Senado em 1978. Continuou no pacto de não agressão para a polícia paulista aceitar a tese marota de que a execução de Celso Daniel foi acidental. Escancarou o apoio subrepticio de FHC a Lula em 2002. E se consolidou na participação de tucanos como Aécio Neves no propinoduto das gestôes de Lula e Dilma, como foi comprovado pela Lava Jato. Direto ao assunto. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui